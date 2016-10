RTS Deux 21:00 bis 22:10 Sonstiges Hillary Clinton: Une femme à abattre F 2016 Stereo Untertitel Merken Nul homme ou femme politique n'a connu autant d'attaques personnelles et politiques. Les médias de droite, mais aussi progressistes, scrutent Hillary Clinton avec méfiance, jusqu'à la calomnie la plus basse. Ses détracteurs ont ruiné ses espoirs en 2007 alors qu'elle était en tête des sondages et connaissait particulièrement les arcanes du pouvoir - au profit d'un Barack Obama plus rassembleur et charismatique qu'elle. Aujourd'hui, ces mêmes sondages la créditent d'une avance colossale de 35 à 40 points sur son rival, dans la course aux Primaires démocrates. Mais elle n'est pas dupe, elle sait qu'elle se ballade avec une cible dans le dos. Elle a beau fuir les médias, cette stratégie suffira-t-elle - Elle sait qu'elle doit gagner cette guerre de l'image. Depuis sa rencontre avec Bill Clinton, la vie d'Hillary est totalement dédiée à la politique de son pays. Tous ses engagements, son dévouement vis à vis de son mari, son courage face à l'adversité, notamment dans l'affaire Monica Lewinsky et son célèbre " vast right-wing conspiracy ", sa dextérité à prendre en main son destin politique, jusqu'à sa conquête du pouvoir, feront l'objet de sarcasmes, de critiques? au risque d'être paradoxales. Elle est, tour à tour, soupçonnée d'être d'extrême-gauche, ou au c?ur d'un scandale financier, on la nomme Iron Lady puis elle est accusée d'avoir mis en danger la vie de citoyens américains (avec l'affaire Benghazi ou sa boîte e-mail personnelle)? Elle est jugée trop forte ou trop faible? D'année en année, alors que son ambition s'affirme, que son expérience s'aiguise (sénatrice de l'Etat de New York, candidate en 2007, secrétaire d'Etat de Barack Obama), tout se passe comme si la presse continuait à jeter un voile sur sa légitimité à conquérir le pouvoir suprême. Bien sûr, le Parti républicain, les Tea Party ainsi que les médias ultraconservateurs ont toujours tout mis en ?uvre pour l'empêcher de parvenir un jour au pouvoir. Mais les attaques qui la blessent et l'handicapent le plus, dans sa course à la Maison-Blanche, viennent de son propre camp? Un parcours au féminin, mais aussi une magistrale leçon de courage politique! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hillary Clinton: Une femme à abattre Regie: William Karel