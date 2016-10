RTS Deux 18:25 bis 18:55 Sonstiges Faut pas croire Juifs de Suisse, citoyens depuis 150 ans / Les faces cachées de la lune CH Stereo Untertitel Merken "Juifs de Suisse, citoyens depuis 150 ans": Le 14 janvier 1866, les Juifs de Suisse accédaient à la pleine citoyenneté helvétique. La fin d'une longue histoire d'exils forcés, de discriminations et de confinement. Aujourd'hui, quel regard les Juifs de Suisse posent-ils sur leur histoire - Se sentent-ils pleinement citoyens - Aline Bachofner reçoit Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme et l'antisémitisme et Talia Wigger, suissesse de confession juive. "Les faces cachées de la lune": La lune a motivé de nombreuses croyances populaires. Si elle a une influence directe sur le cycle des marées, aucune étude n'établit de relation précise entre cet astre et ses éventuels effets sur les êtres humains. Et pourtant... Le réalisateur Raphaël van Singer a rencontré un astrophysicien, un historien et une vigneronne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aline Bachofner Originaltitel: Faut pas croire