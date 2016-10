RTS Un 00:15 bis 01:00 Sonstiges New York, unité spéciale Sortie du rang USA 2013 Merken Une jeune recrue de l'armée est arrêtée pour conduite en état d'ivresse pendant une permission à New York, mais ses vêtements déchirés et ses blessures poussent la police à demander l'aide de l'Unité Spéciale... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Danny Pino (Detective Nick Amaro) Kelli Giddish (Detective Amanda Rollins) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola (as Ice T)) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Shiri Appleby (Officer Amelia Albers) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Tom DiCillo Drehbuch: Dick Wolf, Lawrence Kaplow Musik: Mike Post

