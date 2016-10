Das Erste 06:20 bis 06:45 Jugendserie Lockie Leonard Nächstenliebe AUS 2007 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Seit Mum im Krankenhaus ist, zerreißt sich die ganze Stadt das Maul über die armen hilfsbedürftigen Leonards. Und zu allem Übel fangen die Leute nun auch noch an, ihnen tatsächlich zu helfen mit Eintöpfen, Arbeitseinsätzen und gefalteten Unterhosen. Was soll das? Und ist das alles Vickys Idee? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Keenan (Lockie Leonard) Corey McKernan (Philip Leonard) Rhys Muldoon (Sarge Leonard) Briony Williams (Joy Leonard Mum) Georgia Schober (Blob Leonard) Clarence Ryan (Geoffrey Eggleston "Egg") Gracie Gilbert (Vicky Streeton) Originaltitel: Lockie Leonard Regie: Roger Hodgman Drehbuch: Shelley Birse Kamera: Toby Oliver Musik: Daniel Denholm Altersempfehlung: ab 6