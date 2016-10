Disney XD 10:30 bis 10:50 Trickserie Pokémon - Die TV-Serie: XY - Erkundungen in Kalos Folge: 863 Entschlossenheit katapultiert uns in die Zukunft! J 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Weg durch die Illumina-Steppe erinnert sich Citro an sein Versprechen, in der Illumina-Arena gegen Ash um dessen 5. Orden zu kämpfen, aber es kommen ihm Zweifel, ob er wirklich bereit ist, die Herausforderung anzunehme. Als sie das Kalos-Kraftwerk erreichen, entdecken unsere Helden, dass es von Team Rocket belagert wird! Die Gauner haben außerdem die Kontrolle über alle Elektro-Pokémon in der Gegend übernommen, einschließlich Pikachu, Dedenne und Luxio, und drohen damit, Illumina City den Strom abzudrehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: XY