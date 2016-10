NDR 02:20 bis 03:05 Regionales Rund um den Michel Filmstadt Hamburg Hamburg bietet beste Kulissen / Maria Schrader / Der 360-Grad-Filmer / Hamburg ohne "Sesamstraße"? / Die Location-Tour / Was noch beim Filmfest Hamburg läuft / Die Glamour-Produzenten / Die Filmtierschule / Die Stuntfrau / Am Set mit Ilker Çatak / Kino-Familie Jansen D 2016 Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Filmfest Hamburg bringt Hollywood-Glamour in die Stadt. "Rund um den Michel" ist dabei und berichtet aus der Filmwelt: Hamburg bietet beste Kulissen Mit seinem schicken, urban oder einfach abgerockten Charme wird Hamburg immer wieder zur Kulisse von kleinen und großen TV- und Kinoproduktionen. Bekannte Schauspieler wie Heinz Rühmann, Moritz Bleibtreu, Philip Seymour Hoffman oder Pierce Brosnan drehten auf oder an der Elbe, an der Alster oder mitten in der Stadt. "Rund um den Michel" zeigt eine kleine Auswahl an berühmten und erfolgreichen Filmen, die in Hamburg gedreht werden konnten. Maria Schrader Die Schauspielerin steht auf der Kinoleinwand im Fernsehen oder auf der Bühne für eine ungewöhnliche Wahrhaftigkeit. Maria Schrader fragt, sucht und findet ihre sehr eigenen Wege. Sie wurde mit vielen Auszeichnungen geehrt und ist seit 2013 Ensemblemitglied am SchauSpielHaus Hamburg. Zweimal hat sie für Kinofilme Regie geführt, ihr neuer hochgelobter Film "Vor der Morgenröte" geht jetzt als bester ausländischer Film ins Rennen um den Oscar. Der 360-Grad-Filmer Nicolas Chibac will die Filmwelt verändern: Seine 360°-Kamera ist eine Weltneuheit made in Hamburg. Mit seinen Aufnahmen will er die Sehgewohnheiten der Zuschauer revolutionieren. Chibac arbeitet seit über zehn Jahren in der Werbe- und Touristikbranche und hat Spots in mehr als 40 Ländern gedreht. "Rund um den Michel" besucht ihn in seinem kinderreichen Zuhause und begleitet ihn beim Drehen mit seiner spektakulären Kamerarevolution. Hamburg ohne "Sesamstraße"? Seit mehr als 40 Jahren wird die "Sesamstraße" in Hamburg gedreht und erfreut seitdem kleine und große Fans. "Rund um den Michel" hat einen der großen Puppenstars getroffen, der das Filmteam an einen sonst geheimen Ort mitnimmt: die große Lagerhalle der "Sesamstraße". Dort wird gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt und in die Zukunft geschaut: Ostern 2017 kommt der neue Film von Wolle, Pferd und Co. ins Fernsehen. Wo gedreht? Natürlich hauptsächlich in Hamburg! Die Location-Tour Damit ein Filmteam aber den passenden Drehort für einen speziellen Film findet, gibt es die Location-Tour der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Sie bietet Filmschaffenden aus Deutschland und Europa Hamburg als Kulisse an. "Rund um den Michel" hat einmal nachgeschaut, welche Produktionsfirmen sich von der Tour haben inspirieren lassen und zurzeit Zeit in Hamburg drehen. Was noch beim Filmfest Hamburg läuft Halbzeit beim Filmfest Hamburg: Auch in den kommenden Tagen werden viele spannende Filmvorführungen und interessante Veranstaltungen im Festivalzelt angeboten. Gezeigt wird zum Beispiel das wilde Roadmovie "American Honey", in dem eine Jugendgruppe als Drückerkolonne für Zeitungs-Abos durch die USA zieht. Isabelle Huppert wird in "Elle" Opfer einer Vergewaltigung und rächt sich auf ihre Art. Mit Andreas Kleinerts Ibsen-Verfilmung "Hedda" mit Susanne Wolf in der Hauptrolle geht das Filmfest Hamburg am 8. Oktober 2016 zu Ende. Am 9. Oktober 2016 werden noch einmal in einem Sonderprogramm im Cinemaxx Filme gezeigt. Die Glamour-Produzenten Berlinale, Internationale Filmfestspiele in Cannes oder jetzt das Filmfest Hamburg: Henning Kamm und Fabian Gasmia sind überall dabei. Erst vor rund zehn Jahren lernten sie sich in der Masterclass an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg kennen. Jetzt arbeiten die Hamburger mit den großen Stars des Kinos zusammen: Kristen Stewart, Isabelle Huppert und dem Regisseur Olivier Assayas. Ihre Projekte steuern sie mit hanseatischem Understatement aus einem Büro in Eimsbüttel. Die meiste Zeit verbringen sie allerdings am Set, im Schneideraum und im Flugzeug. Die Filmtierschule Direkt vor den Toren Hamburgs im Wald versteckt trainiert Marco Heyse seit 20 Jahren Tiere, die in einem Film mitmachen sollen. Aus Wildschwein Yvonne hat er eine echte Rampensau gemacht. Die Hühner haben regelmäßig Auftritte in "Neues aus Büttenwarder". Gemeinsam mit Waschbären, Füchsen, Gänsen und Damwild wohnt Marco Heyse In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susann Atwell Originaltitel: Rund um den Michel

