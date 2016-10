NDR 16:15 bis 17:00 Dokumentation Julian und Philipp - Das ChorExperiment D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Sie wagen ein einzigartiges Musikexperiment: Sänger Julian Sengelmann und NDR Kulturmoderator Philipp Schmid gründen an der Stadtteilschule Süderelbe in Hamburg einen Chor aus rund 40 Kindern, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Die Kinder kommen aus krisengeschüttelten Ländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak. Die meisten sprechen bislang nur wenig Deutsch, einige durften in ihren Heimatländern nicht zur Schule gehen. Ihr großes Ziel: in nur vier Monaten als Chor auf der großen Bühne zu stehen und vor rund 2.000 Menschen in der Hamburger Laeiszhalle zu singen. Julian Sengelmann und Philipp Schmidt bereiten die Kinder gemeinsam mit dem erfahrenen Chorleiter Peter Schuldt auf den großen Auftritt vor. Dabei stoßen sie auf viele Hindernisse und wollen manchmal fast aufgeben. Neben den Chorproben machen Julian und Philipp auch Ausflüge mit den Kindern und erfahren so mehr über ihre Lebensgeschichten. Nach Krieg, Vertreibung und Flucht sehnen sich die meisten Kinder vor allem nach Sicherheit. Dazu passt das Lied der Band Silbermond, das sich der Chor für die Aufführung aussucht: "Irgendwas bleibt". Als die Kinder die Gelegenheit bekommen, ihre Idole persönlich zu treffen und das Lied gemeinsam mit der Band zu singen, sind alle begeistert. Doch für die große Bühne reicht ihr Können noch nicht. Werden die Kinder es schaffen, mit wenigen zusätzlichen Proben in einem großen Konzert vor anspruchsvollem Publikum zu bestehen? Rainer Blank begleitet den besonderen Chor Safe Voice in seiner Reportage durch eine bewegte Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Julian und Philipp - Das ChorExperiment Regie: Rainer Blank/Maik Gizinski Kamera: Matthias Wittkuhn, Rainer Blank, Johannes Groß, Niko Jedicke, Ralf Biehler