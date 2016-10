NDR 00:35 bis 02:20 Thriller Psycho USA 1960 Untertitel 16:9 SW Live TV 20 40 60 80 100 Merken Marion Crane (Janet Leigh) arbeitet als Sekretärin in Phoenix, Arizona; Sam Loomis (John Gavin), ihr Liebhaber, betreibt ein Geschäft in Kalifornien. Doch für eine Ehe fehlt das Geld. Nur in schäbigen Hotels können sich die beiden heimlich treffen. Das will die attraktive Marion ändern, indem sie ihrem Chef 40 000 Dollar entwendet und sich mit dem Geld nach Kalifornien auf den Weg macht. Unterwegs aber packen sie Skrupel. Zudem zwingt ein Unwetter sie, nachts in einem einsamen Motel haltzumachen. Der junge Besitzer, Norman Bates (Anthony Perkins), ist angetan von dem späten weiblichen Gast, ganz im Gegenteil zu seiner - wie es scheint - unsichtbar bleibenden alten Mutter. Marion Crane bezieht Apartment Nummer 1 - und verschwindet spurlos. Als bald danach der Privatdetektiv Milton Arbogast (Martin Balsam), dann Marions Freund Sam und ihre Schwester Lila (Vera Miles), die auf der Suche nach der Vermissten sind, bei Bates auftauchen, ahnen sie nicht, in welch bedrohliche Lage sie sich begeben. Hitchcocks Schocker "Psycho" wurde zum Klassiker, sozusagen zur Mutter aller Psychothriller. Keiner der Nachfolger und der vielen Imitate hat das Original erreicht. Der mit geringem Budget gedrehte Schwarz-Weiss-Film blieb das Mass vieler Horrorfilme - gerade weil er wegen der rigideren Moralvorstellungen der 1960er-Jahre nichts zeigen durfte, es aber virtuos verstand, dem Publikum gehörige Schrecken einzujagen. So erlangte die viel zitierte Duschszene ihre Berühmtheit, weil der eigentliche Mord im Kopf des Publikums stattfindet, angeregt durch die bedrohlichen Blickwinkel, die virtuosen Schnitte und schrillen Violinen der Musik. Dazu kam Hitchcocks clevere Vermarktungsstrategie. Zum ersten Mal wurde einem der Einlass nach Beginn des Films nämlich verwehrt, was zu langen, werbewirksamen Schlangen vor den Kinos führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Perkins (Norman Bates) Vera Miles (Lila Crane) John Gavin (Sam Loomis) Janet Leigh (Marion Crane) Martin Balsam (Milton Arbogast) John McIntire (Sheriff Al Chambers) Simon Oakland (Psychiater Dr. Richmond) Originaltitel: Psycho Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Joseph Stefano Kamera: John L. Russell Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 167 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 107 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 97 Min.