Die "Insel der Freiheit" wird sie genannt. Auf Amrum ist die Weite des Strandes wirklich beeindruckend: 15 Kilometer lang und fast zwei Kilometer breit. Der Kniepsand gehört zu den breitesten Stränden Europas. Schier endlos, auch die Sanddünen. Heike Götz, die Moderatorin der Sendung "Landpartie", geht auf eine Wanderung durch das Watt zwischen Amrum und der Nachbarinsel Föhr. Es ist die beliebteste Wattstrecke der Welt. Sie erfährt, dass der Wattwurm 90 Pobacken hat und dass Wattschnecken surfen! Heike Götz besucht den Amrumer Leuchtturm bei Nacht mit einem atemberaubenden Blick auf Leuchtfeuer, Leuchtzeichen und andere Leuchttürme. Sogar den von Helgoland kann sie sehen. Sie probiert den Nordseespargel, der im Watt wächst, und macht auf hoher See zusammen mit dem letzten Krabbenfischer Amrums das Amrumer Meersalz. Auf ihrer "Landpartie" besucht sie auch die jährliche Sonnenwendfeier am Strand von Norddorf und lernt eine Anziehdame kennen. Ohne sie würde das Anlegen der traditionellen Friesentracht für die Frauen zur Tortur. Bis die Tracht richtig sitzt, vergehen nämlich Stunden. Von einem Amrumer Original erfährt Heike Götz, warum ein besonderer Kräuterschnaps seinem kalt geräucherten Lachs einen unnachahmlichen Geschmack gibt.