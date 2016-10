ZDF neo 02:50 bis 03:40 Krimiserie Der letzte Zeuge Die Erpressung D 2000 Stereo 16:9 Merken Henry Börner ist zutiefst verstört. Er floh aus einem Keller, in dem eine grausam zugerichtete Frauenleiche liegt. Joe Hoffer sieht Ähnlichkeiten zu einem lang zurückliegenden Mordfall. Derweil erwischt Oberstaatsanwalt Dr. Sänger seine Frau mit ihrem Liebhaber. Er findet auf illegale Weise heraus, wo Helmuth Collin wohnt. Als er in dessen Wohnung einbricht, findet er Fotos seiner Frau. Da beschließt er, Collin zu erpressen. Doch das ist ein Fehler. Robert Kolmaar hat private Probleme zu lösen: Seine Freundin Judith, die gerade in den USA weilt, scheint sich von ihm abzuwenden, und seine Tochter Anna hat ihren Freund Philipp nebst Hausratte "Charlotte" vorübergehend aufgenommen. Schließlich bittet auch noch Ilse Sänger Robert um Hilfe. Die Ehefrau vom Oberstaatsanwalt beobachtet, wie ihr Geliebter Helmuth Collin das erpresste Geld abholt. Sie stellt ihn in seiner Wohnung zur Rede, dabei kommt es zu einem heftigen Streit. Später wird Helmuth Collin tot aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Dr. Robert Kolmaar) Jörg Gudzuhn (Joe Hoffer) Leonard Lansink (Dr. Sänger) Simone Thomalla (Ilse Sänger) Claudia Messner (Dr. Tanja Rose) Theresa Scholze (Anna Kolmaar) Antonio Wannek (Philipp Haarloff) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Sabine Landgraeber Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Frank Brühne Musik: Günther Fischer

