Bella Block ist zur Kur an der Nordsee und versucht, sich zwischen lästigen Schlammbädern und strengen Klinikregeln zu erholen. Als sie jedoch überraschend einem einstigen Liebhaber, dem charmanten Lokaljournalisten Henning Harmsen, begegnet, wird die Kur für Bella gleich viel erträglicher. Doch dann verunglückt in einem benachbarten Internat Harmsens Neffe tödlich. Während alle an einen Unfall glauben, erwacht in Bella die Kriminalkommissarin. Sie versucht unter erschwerten Bedingungen herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Es stellt sich heraus, dass das Internat in letzter Zeit um seinen Ruf als Eliteschule fürchten muss, weil sich unter den Schülern nationalistische Tendenzen breitmachen und zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Bella, hin- und hergerissen zwischen ihrer Profession und der romantischen Begegnung mit Henning Harmsen, setzt alles daran, den wahren Hintergründen auf die Spur zu kommen. Die aus Amerika herbeigeeilte Mutter des toten Jungen, Harmsens Schwester, ist eine schillernde Figur, hinter deren Geheimnis Bella nicht gleich kommt. Und dann ist da noch Bellas Freund Simon, der von den plötzlichen Schwärmereien für die angebliche Kur wenig begeistert ist und bei seinem Besuch vor Ort ganz anderes ahnt. In Google-Kalender eintragen