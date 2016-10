ZDF neo 08:25 bis 09:10 Dokumentation Terra X: Faszination Erde Brasilien - Jeder Tropfen zählt Faszination Erde: D 2014 2016-10-05 05:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Brasilien, eine Welt bestimmt vom Wasser. Der mächtigste Fluss der Erde, der Amazonas, schlängelt sich durch den größten Regenwald. Wasser besitzt die Kraft zu zerstören und zu bewahren. Dirk Steffens führt die Zuschauer an Plätze weit abseits der Metropolen, die Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 waren. Seine Reise beginnt dort, wo das Wasser seine ganze Kraft entfaltet. Am Amazonas zeigen sich die zwei Gesichter des Wassers. Auf der einen Seite ist es Lebensspender. Eine unvergleichliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die im und am Fluss leben, profitiert von den Wassermengen. Auf der anderen Seite laugt der ständige Regen die Böden aus. Der scheinbare Reichtum im Dschungel gründet im wahrsten Sinne des Wortes auf Mangel. Jede Pflanze, jedes Tier - und auch der Mensch - hat besondere Strategien entwickeln müssen, um mit der Kargheit des Bodens klarzukommen. Die Folge ist eine Fülle verschiedener einzigartiger Lebewesen. Dirk Steffens ist den Strategien des Überlebens auf der Spur. An Land und im Wasser begegnet er skurrilen Dschungelbewohnern. Fast blinde Delfine, giftverspritzende Spinnen, handzahme Raubkatzen und Pflanzen, die man eigentlich nicht im Regenwald erwartet: Kakteen. Zu viel Wasser hat eine zerstörerische Kraft. Die Pororoca, eine gefährliche Flutwelle, die alljährlich den Amazonas aufwühlt, reißt die Ufervegetation mit sich. Doch Zerstörung bedeutet auch Erneuerung. Die freigelegten Landmassen können von Tieren und Pflanzen neu besiedelt werden. Die Macht der Wassertropfen erschließt sich häufig erst auf den zweiten Blick. Mit diesem zweiten Blick erkundet Dirk Steffens eines der großen Naturwunder der Erde. Lençóis Maranhenses - die "brasilianische Sahara". Mitten im Regengürtel der Tropen türmt sich im Nordosten Brasiliens eine Sandwüste auf. Hier gibt es so gut wie kein Leben. Doch für einige Monate im Jahr ändert sich das Bild. Nach der Regenzeit erscheinen wie von Zauberhand unzählige Seen in der Wüste. Ebenso rätselhaft ist das pralle Leben, das kurz darauf die Seen bevölkert. Woher kommt das Wasser, und wieso verschwindet es wieder - und wo sind die Tiere während der extremen Trockenheit? Auf den Spuren der Magie des Wassers erkundet Dirk Steffens dessen verborgenen Wege und stößt auf einen globalen Kreislauf, der wunderbare Landschaften und eine Lebensfülle selbst dort hervorbringt, wo man sie nicht erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Steffens Originaltitel: Terra X Regie: Tobias Schultes/Eva Ingold