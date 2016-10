ZDF 00:40 bis 01:10 Talkshow Peter Hahne Blühende Landschaften? Ist jetzt mal der Westen dran? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Blühende Landschaften? Ist jetzt mal der Westen dran? Gibt es wirklich noch Unterschiede zwischen Ost- und West-Deutschland? Ist der Eindruck falsch, dass die Menschen in den östlichen Bundesländern anfälliger sind für Fremdenfeindlichkeit? Oder dass es nun den westlichen Bundesländern so schlecht geht, dass sie in Zukunft den Solidaritätszuschlag bekommen müssten? Erst wurde der Osten schön aufgebaut, nun sei doch mal der Westen dran, so meinen viele Westdeutsche. Gerade jetzt, zum Tag der Deutschen Einheit, werden diese Themen wieder aktuell diskutiert.Peter Hahne fragt Kurt Biedenkopf, den ehemaligen Ministerpräsidenten in Sachsen, nach seiner Sicht der Dinge. Biedenkopf kennt West wie Ost aus langjähriger politischer Arbeit in führenden Positionen und lebt heute in Dresden. Kurt Biedenkopf wurde 1930 in Ludwigshafen (Rhein) geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre in den USA sowie in München und Frankfurt mit Promotion und Habilitation wurde er 1964 als Ordinarius für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht an die Ruhr-Universität Bochum berufen. Im Herbst 1970 wechselte Kurt Biedenkopf als Mitglied der zentralen Geschäftsführung des Düsseldorfer Chemiekonzerns Henkel in die Wirtschaft. Im Frühjahr 1973 wurde er Generalsekretär der CDU. Erster Ministerpräsident Sachsens 1976 wurde Kurt Biedenkopf erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort übernahm er das Amt des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion. Im Januar 1990 wurde er von der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig auf eine Gastprofessur für Wirtschaftspolitik berufen. Der Sächsische Landtag wählte Kurt Biedenkopf im Oktober 1990 zum ersten Ministerpräsidenten des Freistaates. Fast zwölf Jahre lang, bis April 2002, diente er Sachsen in diesem Amt. Von 2003 bis 2006 war er Gründungspräsident der Dresden International University. Kurt Biedenkopf ist Vorsitzender des Kuratoriums der Hertie School of Governance und des Senats der Deutschen Nationalstiftung. Letzter gründete er 1993 gemeinsam mit Helmut Schmidt. Seit Januar 2011 ist Kurt Biedenkopf Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Hahne Gäste: Gäste: Kurt Biedenkopf (ehemaliger Ministerpräsidenten in Sachsen) Originaltitel: Peter Hahne

