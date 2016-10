ZDF 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Ex & Liebe D 2016 Nach der Kurzgeschichte "The White Oven" Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken TV-Romanze nach einer Kurzgeschichte von Romantik-Expertin Rosamunde Pilcher. Nach dem Tod seiner Schwester kehrt Bruno (Florian Wünsche) in seine Heimat zurück. Er soll das Hotel seiner Eltern Don und Theresa übernehmen. Unterwegs trifft er Sophie wieder. Bis heute weiß er nicht, warum sie nach einer stürmischen Liebesnacht damals spurlos verschwand. Auch jetzt will sie nichts von ihm wissen, denn sie ist verlobt. Bruno muss nicht nur um seine große Liebe kämpfen, auch seine Eltern brauchen seine Hilfe: Ein Betrüger hat sie um ihr gesamtes Vermögen gebracht.- Bewährte Kost für alle, die es gerne etwas seichter haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Theresa Brown) Günter Baron (Don Brown) Jenny Bach (Sophie Stone) Florian Wünsche (Bruno Brown) Cordula Trantow (Eleonore Richardson) Wolfram Grandezka (George Grand) Rouven Israel (Hank) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Ex & Liebe Regie: Stefan Bartmann Drehbuch: Jochen S. Franken, Martin Wilke Kamera: Marc Prill Musik: Andreas Weidinger