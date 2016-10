ZDF 18:30 bis 19:00 Magazin Terra Xpress List und Tücke im deutschen Wald D 2016 2016-10-02 04:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Beim Geocaching im Wald verirrt. Wer steckt hinter Viehdiebstählen auf dem Land? Außerdem: Tatopfer Greifvogel. "Terra Xpress" begibt sich auf die Spur von Fallenstellern. Wie es passieren kann, dass man sich beim Geocaching verläuft und es am Ende lebensgefährlich wird. Tiere verschwinden aus Ställen und von Weiden. Die Polizei ermittelt. Außerdem: illegal aufgestellte Fallen im Wald, die nicht nur Greifvögel bedrohen. Als eines Morgens die besten Tiere aus seiner Rinderherde verschwunden sind, ist der Landwirt schockiert. Auch Schafe verschwinden plötzlich von den Weiden. Mithilfe einer Kamera können die Landwirte ein Autokennzeichen ermitteln und an die Polizei weitergeben. An einem entlegenen Ort im Wald geht eine Frau ihrem Hobby, dem Geocaching, nach - eine moderne Form der Schatzsuche, bei der die Schatzjäger Hinweise und Koordinaten aus dem Internet bekommen. Doch auf dem Rückweg verirrt sich die Frau. Es wird dunkel, außerdem ist sie Diabetikerin und braucht dringend Hilfe. Die Rettungskräfte suchen mit Hochdruck. Tierschützer können kaum glauben, was sie sehen. Im Wald sind Fallen versteckt, die Greifvögel töten sollen. Die Tierschützer legen sich auf die Lauer. Die illegal aufgestellten Fallen könnten auch für Hunde, Spaziergänger oder spielende Kinder gefährlich werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lena Ganschow Originaltitel: Terra Xpress