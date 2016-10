ZDF 14:05 bis 14:50 Dokusoap Der Haustier-Check D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Haustierexpertin Kate Kitchenham erklärt, worauf bei der Anschaffung eines tierischen Mitbewohners geachtet werden sollte. Happy End für Brigitte: Bei ihr ziehen drei Meerschweinchen ein. Rüde Peach ist ein Straßenhund aus Zypern. Nun sucht Kate Kitchenham für ihn ein Zuhause. Mehrfacheltern Lydia und Bennie lernen, dass ein Welpe eine zu große Herausforderung für sie ist. Ein Wiedersehen gibt es mit Brigitte. Die Erzieherin kann aufgrund ihres Vollzeitjobs keinen Hund halten und bat Kate Kitchenham deshalb kürzlich um Unterstützung bei der richtigen Tierauswahl. Die stellte ihr Meerschweinchen als mögliche neue Mitbewohner vor - ein Volltreffer. Nun braucht Brigitte noch einmal Kates fachliche Hilfe: Denn bevor ihre neuen Traumtiere bei ihr einziehen können, braucht sie erst einmal eine passende Unterkunft für die Nager. Zusammen richten die Frauen ein artgerechtes Gehege ein. Gut vorbereitet geht's dann zu einer Meerschweinchenhilfe. Dort kann Brigitte unter vielen Notschweinchen wählen. Und verliebt sich von jetzt auf gleich in Dori, Gypsy und Luigi. Drei Kinder, ein Haus und dazu einen Hund - so stellen sich Lydia und Bennie das perfekte Familienglück vor. Spätestens, wenn das dritte Kind geboren ist, soll ein Welpe einziehen. Soweit der Plan des Ehepaars. Doch die Haustierexpertin warnt: Die Bedürfnisse von kleinen Kindern und die eines Welpen sind nur schwer miteinander zu vereinbaren. Gerade auch, weil Lydia Kids und Hund tagsüber alleine betreuen muss. Um der Mutter zu zeigen, was das für sie bedeuten würde, macht Kate mit ihr einen Praxistest mit einem Leihhund. Und schon beim Spaziergang merkt Lydia: einen Kinderwagen steuern, zwei Kleinkinder managen und eine Hundeleine halten - eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe. Ein neuer Fall führt Kate Kitchenham zu Peach. Der Rüde stammt aus Zypern und hat bisher noch nicht viel Schönes erlebt. Zwar ist er nun in einer deutschen Pflegestelle zuhause, aber ein endgültiger Besitzer hat sich für den sensiblen Hund bislang noch nicht gefunden. Eine besondere Aufgabe für Kate, und die hat auch schon eine Idee: Sie trifft sich mit Sonja und Jonas, denn Mutter und Sohn sind gerade auf der Suche nach einem neuen Vierbeiner. Der darf gerne auch aus dem Tierschutz stammen. Doch gerade solche Hunde stellen ihre neuen Besitzer oft vor große Herausforderungen. Bei einem Trainingskurs für Auslandshunde zeigt Kate Sonja deshalb erst einmal, was auf sie zukommen würde. Fehlender Grundgehorsam und die schlechte Leinenführigkeit sind dabei eher kleinere Probleme. Mangelndes Vertrauen in Menschen und traumatische Erfahrungen haben ihre Spuren bei diesen Hunden hinterlassen. Oft braucht es viel Geduld und sensibles Training, damit eine tragfähige Bindung entstehen kann. Ist Sonja dazu bereit? Denn nur dann käme sie als neue Besitzerin für Peach in Frage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kate Kitchenham Originaltitel: Der Haustier-Check