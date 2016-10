ZDF 12:05 bis 14:05 Show Die große Drei-Länder-Show Die Bodensee-Challenge Konstanz (D) - Bregenz (A) - Kreuzlingen (CH) / Konstanz (D) - Bregenz (A) - Kreuzlingen (CH) D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neu Live TV Merken Nicht nur das Erste lässt (in "Spiel für dein Land") Deutschland, Österreich und die Schweiz spielerisch gegeneinander antreten. Auch das ZDF macht munter mit. „Bodensee-Challenge“ nennen das die Mainzer. Los geht’s im ZDF am Sonntag, dem 2.10., um 12.05 Uhr (weitere Folgen am 9. und 16.10.). Andrea Kiewel moderiert. Die frühere Schwimmerin Britta Steffen spielt für Deutschland, Muriel Baumeister für Österreich, die Schweiz vertritt (wie im Ersten) DJ BoBo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Britta Steffen (Schwimm-Olympiasiegerin, für Deutschland), Muriel Baumeister (Schauspielerin, für Österreich), DJ BoBo (Musikstar, für die Schweiz). Stargast: Martin Baudrexel (präsentiert Spezialitäten aus der Bodenseeregion um Konstanz) Originaltitel: Die große Drei-Länder-Show