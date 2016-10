ZDFinfo 02:50 bis 03:30 Dokumentation ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Jahrtausendelang fürchteten sich Menschen vor dem scheinbar unberechenbaren Zorn des Bösen, heraufbeschworen durch eine üble Tat. "ZDF-History" untersucht die vermeintliche Macht der Flüche. Das Schicksal so mancher Dynastie scheint unter einem schlechten Stern zu stehen: Was steckt hinter den gewaltsamen Todesfällen im Kennedy-Clan, den stets unglücklichen Ehen der Grimaldis und dem tragischen Ende der Romanows? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF-History Regie: Guido Knopp

