Dokumentation ZDF-History Mythos Fremdenlegion - Deutsche in Frankreichs Diensten D 2008 Als brutal verrufen, als "Elite" bewundert: Um kaum eine Kampfeinheit ranken sich so viele Legenden wie um die französische Fremdenlegion. Über viele Jahrzehnte kam die Mehrheit der Legionäre aus Deutschland, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. In "ZDF-History" sprechen ehemalige deutsche Fremdenlegionäre offen über ihre Kampfeinsätze in Vietnam und Algerien. Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF-History Regie: Christian Frey