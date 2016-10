ZDFinfo 14:30 bis 15:15 Dokumentation ZDF-History Im Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten Reihe D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Wie ist es, königlich geboren zu werden, ohne Aussicht auf den Thron? "ZDF- History" zeigt, wie nachgeborene Prinzen und Prinzessinnen früher und heute damit zurechtkamen und -kommen. Die Königlichen aus der zweiten Reihe haben einen schweren Stand. Auch sie sind privilegiert, aber ohne klare Aufgaben. Sie müssen ihren eigenen Weg finden zwischen königlichen Pflichten und bürgerlichem Leben. Wie kommen die Nachgeborenen mit ihrer Rolle klar? Wie finden sie ihren Platz im Königshaus und in der Gesellschaft? Hat sich ihre Rolle gewandelt? Und was passiert, wenn ein Zweitgeborener doch König wird - wie Prinz Albert, der Vater der britischen Queen? "ZDF-History" klärt diese Fragen anhand früherer und aktueller Beispiele - wie Carl Philip von Schweden und seine Schwester Madeleine, Prinz Harry und andere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History