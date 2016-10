ZDFinfo 10:10 bis 10:50 Dokumentation ZDF-History Süleyman der Prächtige D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Er war der mächtigste Sultan des Osmanischen Reiches. Er eroberte fremde Imperien, verliebte sich unsterblich in eine Sklavin und ließ seinen besten Freund und den eigenen Sohn ermorden. 1566 stirbt Süleyman bei einem Feldzug in Ungarn. Sein Tod wird geheim gehalten, sein Herz heimlich unter seinem Zelt vergraben. Am Todesort entsteht eine Pilgerstätte, die ungarische Archäologen jetzt offenbar wiederentdeckt haben - eine Sensation. "ZDF-History" zeigt das Leben eines der berühmtesten Herrscher der Geschichte und zugleich die spannende Suche nach seinem verlorenen Grab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History Regie: Thomas Staehler/Oliver Halmburger