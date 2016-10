ZDFinfo 08:40 bis 09:20 Reportage Das Café am Island-Fjord Deutsche Köche für den Norden D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Vier Deutsche wagen das Abenteuer Island: Sie übernehmen ein Café im wilden Norden der Insel. Wie schmeckt das den Einheimischen? Die Isländer lieben ihre Heimat aus Feuer und Eis, und: Sie essen Wal und Fohlen. Mit Kochlöffel, Neugier und Charme wollen die jungen Deutschen das raue Inselvolk kennen lernen und für sich gewinnen. Das bringt die vier Gastronomen bald an ihre Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Café am Island-Fjord Regie: Bernd Reufels