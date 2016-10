Phoenix 06:00 bis 06:45 Dokumentation Bedrohtes Paradies am Rande der Welt Die Andamanen im Indischen Ozean D 2014 Merken Inselparadies und ehemalige Strafkolonie, Heimat einiger der am wenigsten erforschten Urvölker der Erde und ein geheimer Militärstützpunkt. Die Andamanen sind nicht nur eine der schönsten Inselgruppen weltweit, sondern auch eine der entferntesten. Bis heute hat sich durch die abgeschiedene Lage hier eines der letzten großen Naturparadiese der Welt erhalten - noch weit entfernt von allen großen Touristenrouten. Lange schienen die Inseln im Indischen Ozean aus der Zeit gefallen zu sein. Erst im 19. Jahrhundert unterwarfen die Briten den Archipel und gründeten eine berüchtigte Strafkolonie. Während des Zweiten Weltkrieges gelang es den Japanern, sie zu besetzen. Heute gehören die mehr als 500 Inseln zu Indien - getrennt vom Festland durch mehr als 1000 Kilometer Ozean. Die kilometerlangen, menschleeren Strände gehören zu den schönsten der Welt. Das Meer ist Heimat von atemberaubenden Korallenriffen und einer unglaublichen Vielfalt an Meeresbewohnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bedrohtes Paradies am Rande der Welt