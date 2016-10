Phoenix 04:40 bis 05:30 Dokumentation Die rote Bombe Im Namen des Friedens USA 1994 Live TV Merken Akteure von einst erzählen, wie es der UdSSR in den frühen 50er Jahren gelingen konnte, die Atomnacht USA zu überrunden. Der Mann, der diese Ära prägen sollte, hieß Andrej Sacharow. Seine Einsicht in den Wahnwitz seines Tuns kam zu spät, denn sein persönliches Opfer konnte das Wettrüsten nicht verhindern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Red Bomb

