Phoenix 02:30 bis 03:00 Dokumentation Polens Hauptstädte - Warschau und Krakau D, PL 2006 2016-10-16 02:30 Live TV Merken Krakau - eine Stadt mit 1000-jähriger Geschichte. Eine Stadt in der Vergangenheit und Gegenwart auf märchenhafte Weise miteinander verschmelzen. Alle Wege in Krakau führen zum Marktplatz. Das historische Zentrum von Warschau gilt als Idealbild einer Stadt an der Schwelle zur Neuzeit. Es umfasst einige Straßen und Häuserblocks, die im Mittelalter planvoll angelegt wurden. Dieses Stadtensemble wurde im Laufe der Zeit immer wieder erneuert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Polens Hauptstädte - Warschau und Krakau

