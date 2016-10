Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Mein Ausland Alltag in Asien - Kurioses zwischen Last und Lust D 2015 2016-10-06 06:45 Merken Asien ist anders und zuweilen auch äußerst kurios. Korrespondent Uwe Schwering und das Fernsehteam aus dem Studio Tokio begeben sich auf eine spannende Entdeckungstour zwischen Last und Lust im asiatischen Alltag. Schwering berichtet u.a. vom Spagat japanischer Frauen zwischen Haushalt und Beruf. Eine Herausforderung, denn es gibt nicht genug Krippenplätze, geringe Verdienste und endlose Überstunden - mit Kindern und Haushalt ist das nicht vereinbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Ausland