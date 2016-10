TNT Comedy 22:30 bis 22:55 Diskussion Full Frontal with Samantha Bee USA 2016 Merken Late-Night-Satire vom Feinsten frisch aus den USA: TNT Comedy holt die aktuellen Folgen der TBS-Produktion "Full Frontal with Samantha Bee" bereits wenige Tage nach US-Ausstrahlung nach Deutschland! Sarkastisch und doch charmant kommentiert die Moderatorin Samantha Bee wöchentlich das aktuelle Weltgeschehen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Full Frontal with Samantha Bee

