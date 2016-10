TNT Comedy 00:35 bis 00:55 Comedyserie Two and a Half Men Willkommen auf Alancrest USA 2013 16:9 Merken Walden und Alan haben die Rollen getauscht: Walden alias Sam Wilson ist zu seiner Freundin, der Verkäuferin Kate, gezogen, die sich nebenbei als Schneiderin ein Zubrot verdient. Alan genießt indessen sein Leben auf "Alancrest" in vollen Zügen. Als Kate unglücklich darüber ist, dass sich keiner für ihre eigenen Entwürfe interessiert, hat Walden eine Idee: Alan soll mit Waldens Geld in Kates Modelinie investieren. Gesagt, getan - doch zunehmend gerät die Situation außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Brooke D'Orsay (Kate) Layla Crawford (Little Girl) Steven Krueger (Sean) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan McMartin, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12