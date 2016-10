TNT Comedy 18:40 bis 19:00 Comedyserie Two and a Half Men Die Unterwäsche der Stars USA 2013 16:9 Merken Walden überzeugt den liebeskranken Alan, sich ein neues Outfit zuzulegen und sich unter Menschen zu begeben. Tatsächlich lernt Alan beim Ausgehen Meghan kennen, deren reicher Mann Victor im Wachkoma in einem Rollstuhl sitzt - und verliebt sich in sie. Als Meghan an ihrem Hochzeitstag Victor auf der Terrasse abstellt, um mit Alan ein Schäferstündchen zu verbringen, hat das fatale Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Julie Marie Berman (Sarah) George Coe (Victor) Amanda Detmer (Meghan) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12