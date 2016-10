TNT Comedy 16:45 bis 17:10 Comedyserie Two and a Half Men Mittelschul-Mysterien USA 2013 16:9 Merken Walden hat im Alter von 17 Jahren ein Video für sein zukünftiges Ich aufgenommen, in dem er alles aufzählt, was er bis 35 erreichen will. Frustriert stellt er fest, dass er weder Frau noch Hund noch Kinder hat. Er beschließt, es mit der Kennenlernparty einer Partneragentur für reiche Singles zu versuchen. Keine der anwesenden Frauen dort sagt ihm jedoch zu - bis er entdeckt, dass auch seine Exfrau Bridget auf der Party ist. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Judy Geer (Bridget Schmidt) Elaine Hendrix (Sylvia) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Gemma Baker, Eddie Gorodetsky, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6