TNT Comedy 10:40 bis 11:05 Comedyserie Keine Gnade für Dad Nachbarschaftshilfe USA 2004 16:9 Merken Brad ist traurig, dass sich seine Eltern getrennt haben. Um ihn ein wenig aufzuheitern, backt Lily ihm einen Geburtstagskuchen und veranstaltet eine Party für ihn. Ohne sich abzusprechen haben Claudia und Sean sowohl Brads Mutter als auch seinen Vater eingeladen - sicherlich keine gute Idee. Am Abend kann Sean nicht glauben, dass sein Bruder Eddie auf der Feier etwas mit Brads Mutter anfängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Amy Toomin-Strauss, Jill Condon Kamera: Victor Goss, Alan Walker Musik: Ween, Ben Vaughn Altersempfehlung: ab 6