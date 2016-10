3sat 00:05 bis 01:25 Komödie Zur Sache, Schätzchen D 1968 16:9 SW HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Martin lebt faul und zufrieden in seiner Münchner Bude. Als er auf der anderen Straßenseite einen Einbruch beobachtet, schreitet er nicht ein. Doch der Vorfall hat Folgen. Am nächsten Tag hat Martin Geburtstag, und sein Freund Henry holt ihn ab. Sie streifen durch die sommerliche Stadt, treiben ihre Späße mit den Passanten und gehen schließlich zur Polizei, um den Einbruch zu melden. Doch Martin verweigert sich den Protokollfragen. Die beiden laufen davon. Martin lernt Barbara kennen und geht mit ihr in den Zoo, wo sie eine kleine Ziege entführen. Beim anschließenden Spaziergang erklärt Martin Barbara, was "Fummeln" bedeutet. Sie werden von der Polizei aufgegriffen, Martin soll erneut aussagen. Doch Barbara gelingt es, die Polizisten durch einen Striptease abzulenken, so dass beide fliehen können. In Martins Wohnung schlafen sie miteinander. Aber die Polizei lässt Martin keine Ruhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Werner Enke (Martin) Uschi Glas (Barbara) Henry Van Lyck (Henry van Busch) Rainer Basedow (Wachhabender im Polizeirevier) Helmut Brasch (Viktor Block) Inge Marschall (Anita) Joachim Schneider (Wachtmeister) Originaltitel: Zur Sache, Schätzchen Regie: May Spils Drehbuch: Werner Enke, Rüdiger Leberecht, May Spils Kamera: Klaus König Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 16

