Whisky mit Vodka D 2009

Der Schauspieler Otto Kullberg blickt auf eine 30-jährige Kinokarriere zurück. Er ist ein Mann, den die Frauen lieben und die Männer mögen. Manchmal trinkt er aber zu viel. Mit Folgen. Ein Film ist bereits daran gescheitert und der, den er jetzt macht, "Tango für Drei" - eine Affäre zu Dritt mit gutem Anfang und bösem Ende -, ist durch seinen Hang zum Hochprozentigen wieder in Gefahr. Ein zweiter Schauspieler wird engagiert, um Otto zu ersetzen, falls er ausfällt. Regisseur Telleck wählt Arno Runge, einen Mann vom Theater, wenig bekannt und vor allem jünger als Otto. Die Szenen werden doppelt gedreht, zuerst mit Otto und dann mit Arno. Ein ernstes und komisches Duell findet statt. Noch dazu trifft Otto seine verflossene Liebe wieder: Bettina, Partnerin im Film und inzwischen die Frau des Regisseurs. Im Verlauf der Dreharbeiten merkt Otto, dass er Bettina verloren hat, und wirft einen unentschiedenen Blick auf die hübsche Heike, die mit diesem Projekt ihr Filmdebüt hat. Nicht, dass er sich alt fühlt, sie ist nur so jung. Als gäbe es nicht schon genug Grund zur Verzweiflung, stirbt während des Drehs auch noch Ottos Vater. Der war Briefträger, ein Mann, der in der "wirklichen" Welt aktiv war. Otto betrinkt sich mit Arno, seinem Konkurrenten, für den der Abend schließlich unter dem Tisch endet und der Dreh somit gelaufen ist. Im Licht eines nüchternen Tages findet er sich in seinem eigenen Leben einsam und allein vor. Was er aber immer noch hat, ist das Gesicht, dem das Publikum glaubt.

Schauspieler: Henry Hübchen (Otto Kullberg) Corinna Harfouch (Bettina Moll) Sylvester Groth (Martin Telleck) Markus Hering (Arno Runge) Valery Tscheplanowa (Heike Marten) Peter Kurth (Produktionsleiter Herbert) Karina Plachetka (Melanie) Originaltitel: Whisky mit Vodka Regie: Andreas Dresen Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase Kamera: Andreas Höfer Musik: 17 Hippies, Günter Fischer