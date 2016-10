3sat 15:15 bis 16:55 Thriller Die Fastnachtsbeichte D 1960 Nach einer Erzählung von Carl Zuckmayer 2016-10-02 04:05 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Am Fastnachtssamstag 1913 kommt ein junger Mann zur Beichte in den Mainzer Dom und sackt mit einem Messer im Rücken tot zusammen. - Verfilmung einer Erzählung von Carl Zuckmayer. Regie führte der in Ludwigshafen geborene William (Wilhelm) Dieterle (1893 - 1972), der ab 1930 in Hollywood Karriere machte, bevor er Ende der 1950er Jahre nach Europa zurückkehrte. Neben Hans Söhnker und Berta Drews ist auch der junge Götz George zu sehen. Der entsetzte Domkapitular findet in seinem Rücken einen Dolch. Er verständigt den Arzt sowie den Oberstaatsanwalt Dr. Classen und den Kommissar Merzbecher. Was bei dem Toten auffällt: Die Leiche trägt eine grobe einfache Uniform, aber sehr feine Unterwäsche. Das sonnenverbrannte Gesicht passt so gar nicht zu einem Soldaten aus dieser Gegend. Zur gleichen Zeit bereitet sich Adelbert Panezza auf seine Rolle als Fastnachtsprinz vor. Die Lage spitzt sich zu, als sich herausstellt, dass der Ermordete Panezzas unehelicher Sohn war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Söhnker (Adelbert Panezza) Gitty Djamal (Viola) Götz George (Clemens Bäumler) Friedrich Domin (Canon Henrici) Christian Wolff (Jeanmarie) Berta Drews (Therese Bäumler) Helga Tölle (Katharina) Originaltitel: Die Fastnachtsbeichte Regie: William Dieterle Drehbuch: Kurt Heuser Kamera: Heinz Pehlke Musik: Siegfried Franz Altersempfehlung: ab 18