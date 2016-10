Spiegel TV Wissen 02:30 bis 03:20 Dokumentation Mein Sohn ist ein Dschihad-Kämpfer GB 2015 Merken Sally Evans' 21 Jahre alter Sohn Thomas verließ 2011 seine britische Heimat, um sich in Somalia der islamistischen al-Shabaab-Miliz anzuschließen - mit verheerenden Konsequenzen. Die al-Quaida-nahe Terrorgruppe verübte 2013 den Anschlag auf das Westgate Einkaufszentrum in Nairobi, bei dem 70 Menschen getötet und 175 verletzt wurden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 355 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 155 Min. Arne Dahl: Dunkelziffer

Krimi

ZDF 01:10 bis 03:00

Seit 105 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 85 Min.