Spiegel TV Wissen 08:35 bis 09:20 Reportage Will ich wissen! Die Zukunft des Lichtes D 2015 Die Zukunft des Lichtes: Licht macht die Nacht zum Tag. Doch diesen Luxus gibt es nicht zum Nulltarif. Weltweit verbrauchen Leuchten fast ein Fünftel der elektrischen Energie. Neue Straßenlaternen mit LEDs könnten den Stromverbrauch regelrecht halbieren. LED-Laserlicht soll auch den Straßenverkehr der Zukunft sicherer machen. Es leuchtet doppelt so hell und doppelt so weit. Originaltitel: Will ich wissen!