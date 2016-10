Silverline 04:05 bis 05:55 Horrorfilm 23 Ways to Die USA, NZ, CDN, ISR, J 2014 20 40 60 80 100 Merken 23 Ways to Die"""" ist die Fortsetzung der wohl ambitioniertesten Filmanthologie der letzen Jahre. Und wieder bekommen weltweit einschlägige Genrefilm-Macher aus aller Herren Länder einen Buchstaben aus dem Alphabet zugeteilt. Daran anlehnend sollen sie eine Geschichte über den Tod abliefern. Herausgekommen sind provokante, schockierende, witzige und manchmal auch anstößige, kontroverse Kurzfilme, die eine neue Generation des modernen Genre-Films zelebrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martina García (Woman (segment "E")) Béatrice Dalle (Grandmother) Jen Soska (Witch Queen) Tristan Risk (Yumi (segment "T")) Laurence R. Harvey (Wanker) Andy Nyman (Coke Dealer (segment "A")) Sylvia Soska (Witch Queen) Originaltitel: The ABCs of Death 2 Regie: Rodney Ascher, Julian Barratt, Robert Boocheck, Alejandro Brugués, Kristina Buozyte, Alexandre Busti Drehbuch: Robert Boocheck, Alejandro Brugués, Jeff Buhler, Alexandre Bustillo, David Chirchirillo, Julian Gilb Musik: Raphaël Gesqua, Jeremy Gillespie, Mads Heldtberg, Haim Frank Ilfman, Alex Khaskin, Kevin James Maher Altersempfehlung: ab 18

