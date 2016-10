Silverline 02:30 bis 04:05 Horrorfilm Bride Of Re-Animator USA 1989 20 40 60 80 100 Merken West und Cain, die beiden Wissenschaftler, haben ein Serum entwickelt, das nicht nur Tote wiederbelebt. Es ermöglicht ihnen, aus allen möglichen und unmöglichen Körperteilen neue Lebensformen zu schaffen. Ihr Erfindungsreichtum kennt keine Grenzen. Gerade sind sie dabei, ihrer zusammengesetzten """"Traumfrau"""" den letzten Schliff zu geben, als das Splatter-Schicksal erbarmungslos zuschlägt. Ein neuer Polizist und der wiederbelebte Dr. Hill mit seiner Zombiearmee blasen zum Großangriff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Combs (Dr. Herbert West) Bruce Abbott (Dr. Dan Cain) Claude Earl Jones (Lt. Leslie Chapham) Fabiana Udenio (Francesca Danelli) David Gale (Doctor Carl Hill) Kathleen Kinmont (Gloria) Mel Stewart (Dr. Graves) Originaltitel: Bride of Re-Animator Regie: Brian Yuzna Drehbuch: Rick Fry, Woody Keith, H.P. Lovecraft, Brian Yuzna Musik: Richard Band Altersempfehlung: ab 18

