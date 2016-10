Silverline 12:15 bis 13:50 Drama Hölle Afghanistan CDN 2011 Nach einer Vorlage von Patrick Graham, Douglas Bell 20 40 60 80 100 Merken Journalist Luke kann es nicht fassen. Seine Geschichte über kanadische Soldaten, die in Afghanistan Leichen geschändet haben, wird nicht gedruckt. Zu groß wäre die Gefahr, dass die negative Stimmung in der Bevölkerung noch weiter angeheizt wird. Mit seinem Kumpel Tom fährt er zurück ins Kriegsgebiet um weitere Beweise zu sammeln und so den Verlag unter Druck zu setzen, die Story zu publizieren. Aber in der kurzen Zeit seiner Abwesenheit ist das Land noch gefährlicher geworden und ehemalige Verbündete haben sich mit dem Feind zusammengetan. Die beiden sind auf sich allein gestellt und müssen erkennen, dass sie sich in großer Gefahr befinden. Nun geht es nicht mehr nur darum, Beweise zu finden sondern auch darum, lebend aus der Sache wieder herauszukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Luke Benning) Nicolas Wright (Tom Holiday) Stephen Lobo (Mateen) Steve Cochrane (Sgt. Rick Cahoon) Pascale Hutton (Elita) Vik Sahay (Imran Sahar) Ali Liebert (Miss Freedom) Originaltitel: Afghan Luke Regie: Mike Clattenburg Drehbuch: Patrick Graham, Douglas Bell, Barrie Dunn, Mike Clattenburg Musik: Blain Morris Altersempfehlung: ab 12