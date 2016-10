ARD alpha 08:15 bis 08:45 Bildungsprogramm Grundkurs Deutsch Texte analysieren und verarbeiten D 2009 16:9 Merken * Sachtextanalyse Wer einen Sachtext analysieren will, sollte eines erst einmal nicht tun: lesen! An eine Textanalyse geht man anderes heran - wie, das erfahren Sie hier. * Inhaltliche Zusammenfassung Beim Zusammenfassen von Texten gibt es einiges zu beachten. Man muss den Original-Text wirklich verstehen und in eigenen Worten wiedergeben. Wie schafft man das? * Stellungnahme Wie erstellt man eine gute Stellungnahme? Die Klasse 9d der Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising macht es vor. * Wie arbeitet man mit Texten? Sie sollen einen Sachtext analysieren. Was machen Sie zuerst? Ob Sie sich auskennen, können Sie hier testen - im Quiz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carolin Nyhuis Originaltitel: Grundkurs Multimedial Deutsch