ARD alpha 20:15 bis 21:10 Musik BR-Klassik: Mariss Jansons dirigiert Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-dur Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, "Eroica" D 2005 16:9 Merken Die Entstehung von Beethovens 3. Sinfonie "Eroica" fällt in die Jahre 1803/04, wobei der genaue Kompositionsbeginn im Dunkeln liegt. Wie Anton Schindler, Beethovens erster Biograph, berichtet, soll die Anregung zu diesem Werk von einem französischen Gesandten in Wien, Graf Bernadotte, ausgegangen sei, der Beethoven vorschlug, eine Sinfonie zur Verherrlichung Napoleons zu schreiben. Beethovens Schüler Ferdinand Ries berichtet: "Bei dieser Sinfonie hatte Beethoven sich Bonaparte gedacht, aber diesen, als er noch erster Konsul war. Beethoven schätzte ihn außerordentlich...". Zur ursprünglich geplanten persönlichen Widmung des Werks an Napoleon sollte es jedoch nicht kommen, wie wieder Ferdinand Ries berichetet: "Ich war der erste, der ihm dann die Nachricht brachte, Bonaparte habe sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wut geriet und ausrief: "Ist er auch nicht anders wie ein gewöhnlicher Mensch. Nun wird auch er alle menschenrechte mit Füßen treten und ein Tyrann werden!" Beethoven fasste das Titelblatt mit der Napoleon-Widmung, riss es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben, worauf die Sinfonie den Titel "Sinfonia eroica" erhielt. Mit der "Eroica" hat Beethoven einen neuen emphatischen Ton im Bereich der symphonischen Gattung angeschlagen, einen Ton, der gegenüber der Tradition revolutionär und irritierend wirkte. Vor allem der sehr lange erste Satz, aber auch der berühmte Trauermarsch des 2. Satzes wirkten auf den damaligen Hörer befremdend. In einer Besprechung des Werks der "Allgemeinen musikalischen Zeitung" aus dem Jahr 1805 heißt es: "... Diese lange, für die Aufführung äußerst schwierige Komposition ist eigentlich eine sehr weit ausgeführte, kühne und wilde Phantasie... sehr oft scheint sie sich ganz ins Regellose zu verlieren...". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mariss Jansons dirigiert