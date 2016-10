ARD alpha 10:45 bis 11:00 Magazin Anschi, Karl-Heinz & Co. Ein himmlisches Magazin D 16:9 Live TV Merken Anschi und Karl-Heinz haben mal wieder nur Unfug im Kopf. Und das bekommt wie so oft Pfarrer Schießler zu spüren, der seinen Altar nichtsahnend auf das kommende Erntedankfest vorbereitet. Zu einem Erntedankumzug fährt an diesem Sonntag auch die Familie Schiller. Und für alle gibt es bei diesem reichlich zu sehen und zu staunen. Zu staunen gibt es auch für Anschi viel. Mit einer Unterschriften-Aktion möchte sie sich für den Umweltschutz einsetzen, doch Pucky und Freaky erklären ihr, dass sie auch schon durch Beachten von alltäglichen Kleinigkeiten viel für die Umwelt tun kann. Währenddessen steht Lisa aus der Gang vor einem Problem. Ihre Freundin Pola hat Geburtstag, doch da Lisa knapp bei Kasse ist, weiß sie nicht was sie ihr schenken soll und wird deswegen auch noch von ihren Freunden gehänselt. Aber Anschi weiß Rat und hilft Lisa das Problem zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anschi, Karl-Heinz & Co.