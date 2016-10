KI.KA 12:00 bis 13:25 Märchenfilm Des Kaisers neue Kleider CZ, D 1994 Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Brokat, Samt und Lackschuhe - der eitle Kaiser hat nur eines im Sinn: sich in immer neue und prachtvollere Gewänder zu hüllen. Das kostet viel Geld, und das Volk muss dafür aufkommen. Als der kleine Straßenjunge Tobias auch noch das Unglück der hübschen Jenny mit ansehen muss, fasst er einen kühnen Plan: Er will dem Kaiser die Augen öffnen. Zusammen mit Hofmodeschöpfer Lorenzo denkt er sich einen unglaublichen Schwindel aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Juhnke (Kaiser) Andréa Ferréol (Herzogin) Jan Preucil (Baron) Jan Kalous (Tobias) Carsten Voigt (Lorenzo) Therese Herz (Maria) Andrej Hryc (Major) Originaltitel: Císarovy nové saty Regie: Juraj Herz Drehbuch: Bernd Fiedler Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Petr Hapka