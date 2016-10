Motorvision.TV 04:10 bis 05:05 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - New Hampshire Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken UNOH175 Mit dem 175 Runden Rennen auf der Magic Mile in Loudon begeht die NASCAR Camping World Truck Series ihr Debüt für den Chase in der dritten landesweiten NASCAR Liga. Die acht besten Fahrer der Saison 2016 sind ab jetzt in der Truck Serie über sechs Chase-Rennen bis zum Meisterschaftslauf in Homestead, Miami unterwegs. Das Championat wird dann nach dem Vorbild der Cup-Series unter den vier noch verbliebenen Piloten der Playoff-Rennen entschieden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - New Hampshire Highlight

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. 25 Stunden

Drama

Sat.1 03:10 bis 05:20

Seit 108 Min.