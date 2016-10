Motorvision.TV 08:00 bis 08:55 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Gateway Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Drivin for Linemen 200, Gateway Motor Speedway Die Höhepunkte und die besten Rennbilder vom neunten Saisonlaufs der NASCAR Camping World Truck Series auf dem Gateway Raceway in einer einstündigen Zusammenfassung mit Expertenkommentar von Pete Fink. Nach wegen Regen ausgefallener Zeitqualifikation steht Ben Rhodes mit der schnellsten Trainingszeit auf der Gateway Pole. 160 Runden sind auf dem 1,25-Meilen Oval in Madison, Illinois nahe St. Louis zu fahren. Auch Sprint Cup Fahrer wie Greg Biffle und Kevin Harvick siegten hier schon am Steuer der NASCAR Renntrucks. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Gateway Highlight