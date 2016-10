Sky Sport 2 16:35 bis 18:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League Bjerringbro-Silkeborg (DK) - SG Flensburg-Handewitt, Gruppenphase, 2. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mit dem 24:24-Remis gegen Telekom Veszprém, immerhin letztjähriger Final4-Teilnehmer, war Flensburgs Coach Ljubomir Vranjes mehr als zufrieden. Dennoch soll das Ende der Flensburger Fahnenstange noch lange nicht erreicht sein. "Im direkten Vergleich mit Veszprém sind wir schon jetzt besser als in der letzten Saison, aber wir können es noch besser", versprach der SG-Coach. Sein Kapitän Tobias Karlsson stimmte in den Tenor ein: "Das war heute erst der Anfang für unsere Zuschauer." Am zweiten Spieltag geht es für die Norddeutschen zu Bjerrinbro-Silkeborg nach Dänemark. Die Dänen haben ihr erstes Spiel gegen Kadetten Schaffhausen mit 25:24 gewonnen. Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie