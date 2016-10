Discovery Channel 06:25 bis 07:10 Dokumentation Husky Race - Das härteste Schlittenrennen der Welt USA 2008 Stereo 16:9 Merken Alaska ist eine der letzten unberührten Naturlandschaften der Erde. Einmal im Jahr findet hier das härteste Hundeschlittenrennen der Welt statt: der "Iditarod" . Der legendäre Wettkampf führt von Anchorage nach Nome, 150 Kilometer südlich des Polarkreises. Dazwischen liegen 22 Checkpoints und fast 2.000 Kilometer erbarmungslose Wildnis: Die Schlittenführer, die so genannten "Musher" , müssen gemeinsam mit ihren Hunden Gebirge überwinden, dichte Wälder durchqueren, stürmische Küstenabschnitte passieren, ja sogar Fels- und Eiswüsten überleben. Die extremen Bedingungen erfordern ein perfektes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier: Nicht selten entwic In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Toughest Race on Earth: Iditarod