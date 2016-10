Junior 16:45 bis 16:50 Kinderserie Plop Nebel B 1998 Stereo 16:9 Merken Während die Kabauter eine Partie Karten spielen, bemerkt Plop, dass draußen dichter Nebel ist. Schlünzi behauptet, dass er ganz einfach durch den Nebel nach Hause finden wird. Die anderen raten ab, aber Schlünzi will es unbedingt beweisen. Zur Sicherheit bekommt er das eine Ende eines Seils in die Hand, das andere Ende hält Plop fest. Schlünzi macht sich auf den Weg durch den dicken, dicken Nebel. Aber als er jubelnd mitteilt, dass er bei seinem Pilz angelangt ist, muss er feststellen, dass er sich nur im Kreis gedreht hat und wieder in Plops Küche steht. Alle müssen lachen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Plop the Gnome Regie: Bart Van Leemputten Musik: Sammy Bruggeman