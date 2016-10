MGM 20:15 bis 22:05 Actionfilm R.E.D. - Älter. Härter. Besser. USA 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken CIA-Rentner Frank Moses (Bruce Willis) hat sich gerade an seinen Ruhestand gewöhnt, da macht ein Killerkommando Jagd auf ihn. Zusammen mit seiner neuen Flamme Sarah (Mary-Louise Parker) und seinen alten CIA-Kollegen Joe (Morgan Freeman) und Marvin (John Malkovich) versucht Frank herauszufinden, wer es auf ihn abgesehen hat. Bald wird klar: Die CIA selbst möchte Moses loswerden. Aber der schlägt gnadenlos zurück. - Alte Eisen laufen heiß: Bruce Willis, Morgan Freeman und John Malkovich in einem irrwitzigen Kampf der Agenten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Frank Moses) Mary-Louise Parker (Sarah Ross) Morgan Freeman (Joe Matheson) Heidi von Palleske (Woman Neighbor) Karl Urban (William Cooper) Chris Owens (Hanged Man) Rebecca Pidgeon (Cynthia Wilkes) Originaltitel: Red Regie: Robert Schwentke Drehbuch: Jon Hoeber, Erich Hoeber Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 16