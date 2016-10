MGM 16:15 bis 18:15 Thriller Easy Money - Spür die Angst S 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken BWL-Student Johan (Joel Kinnaman) stammt aus einer armen Familie und finanziert sich sein teures Studium unter anderem als illegaler Taxifahrer. Als er sich in die schöne und reiche Sophie (Lisa Henni) verliebt und in der Stockholmer Oberschicht verkehrt, reicht sein Einkommen nicht mehr aus. Johan driftet in lukrative, aber mafiöse Kreise ab - der Beginn eines düsteren Albtraums. - Grandioses Thrillerdrama mit "RoboCop"-Star Joel Kinnaman, von "Safe House"-Regisseur Daniél Espinosa packend inszeniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joel Kinnaman (Johan "JW" Westlund) Matias Padin Varela (Jorge) Dragomir Mrsic (Mrado) Lisa Henni (Sophie) Mahmut Suvakci (Abdulkarim) Jones Danko (Fahdi) Lea Stojanov (Lovisa) Originaltitel: Snabba Cash Regie: Daniel Espinosa Drehbuch: Maria Karlsson, Daniel Espinosa, Fredrik Wikström, Hassan Loo Sattarvandi Kamera: Aril Wretblad Musik: Jon Ekstrand Altersempfehlung: ab 16